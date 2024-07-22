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Командующий США рассказал, когда Украина получит превосходство в воздухе за счет F-16

Украина, Понедельник 22 июля 2024 13:31
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Командующий США рассказал, когда Украина получит превосходство в воздухе за счет F-16 Фото: Самолеты F-16 не дадут Украине превосходства в воздухе за несколько недель (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Предстоящее прибытие истребителей F-16 в Украину не станет панацеей. Это будет первым этапом более длительного процесса перехода вооруженных сил страны на западную тактику и оснащение.

Об этом заявил генерал Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Aviation Week.

Он заявил, что украинские летчики не получат превосходства в воздухе в течение нескольких недель.

"Это будет процесс, через который мы пройдем, но, по крайней мере, мы начинаем. Я думаю, что самое главное здесь то, что это начало внедрения в Украину западного оборудования, западной тактики, западной доктрины и западного мышления", - сказал Хеккер.

Украина будет следовать за другими бывшими странами Восточного блока, которые присоединились к НАТО и приняли западные самолеты. Потребуется время, чтобы иметь возможность эффективно эксплуатировать самолеты с достаточным количеством персонала, а также необходимой логистической поддержкой.

"Это не произойдет в одночасье, но нужно начать, и мы уже довольно близки к этому", - сказал генерал.

Украина в значительной степени преуспела во время войны в обеспечении безопасности своих самолетов, проявляя гибкость - например, никогда не взлетая и не приземляясь с одной и той же базы. Украинские ВВС сделали это со своим нынешним парком МиГ-29 и Су-24, и теперь им нужно будет повторить это с F-16. Это будет сложной задачей, поскольку не все аэродромы по всей стране смогут обслуживать новые самолеты, заявил Хеккер.

В оперативном плане Россия адаптировала свою тактику, быстрее нацеливаясь и нанося удары, говорит Хеккер. Москва все чаще использует баллистические ракеты, предоставленные Северной Кореей, поэтому партнерам Украины необходимо обеспечить правильную защиту от них - наряду с растущим распространением дронов-камикадзе.

Хеккер заявил, что он больше беспокоился о будущем Украины "пару месяцев назад", поскольку запасы боеприпасов страны были истощены, а международное политическое давление замедлило пополнение запасов. С тех пор ситуация в значительной степени смягчилась, поскольку усилия Запад предоставил больше систем, необходимых как для обороны, так и для наступления, сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле заявил, что F-16 производства Lockheed Martin будут летать в украинском небе этим летом. Это кульминация длительного процесса, который включает в себя обучение в США и в нескольких местах по всей Европе, а также текущие и будущие поставки самолетов из Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

Как завил президент Зеленский, Украина получит от стран Запада несколько самолетов F-16, которых будет недостаточно, чтобы сражаться на равных с российской авиацией.

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