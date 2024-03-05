Сырский и Умеров обсудили с главой Минобороны Норвегии потребности Украины в артиллерии

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава Минобороны Рустем Умеров сегодня, 5 марта, провели переговоры с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главка ВСУ в Facebook .

"Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел телефонный разговор с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом", - говорится в заявлении.

По его словам, они говорили о ситуации на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в артиллерии и ПВО.

"Обсудили, в частности, расширение сотрудничества в оборонной промышленности", - добавил Сырский.

Также главком поблагодарил Норвегию за всестороннюю поддержку Украины и Вооруженных Сил.

Поддержка от Норвегии

Недавно Украина начала переговоры с Норвегией по заключению двустороннего соглашения о безопасности.

Также Украина получила 760 млн. долларов от Японии и Норвегии на безвозвратной основе. Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета и не только.

А в декабре Норвегия объявила о предоставлении Украине дополнительной финансовой и гуманитарной помощи на сумму 800 миллионов долларов.