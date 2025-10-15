RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Сырский поручил усилить бригады на самых сложных направлениях фронта

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил обеспечить бригады, которые воюют на самых сложных направлениях фронта, дополнительными резервами и оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сырского.

"Мое первоочередное внимание - тем направлениям фронта, где сложнее всего. Отработал в воинских частях и подразделениях, которые сдерживают противника, в частности на границе с Днепропетровской областью", - рассказал Сырский.

По докладам командиров на местах главнокомандующий ознакомился с последними изменениями оперативной обстановки. Вместе рассмотрели проблемные вопросы и наметили пути их решения.

По словам Сырского, основные усилия направляются на построение устойчивой, надежной обороны, повышение качества взаимодействия войск, оказание помощи командирам в организации боя и восстановление боеспособности воинских частей.

"Отдал необходимые поручения для обеспечения бригад всем необходимым, в том числе резервами, дополнительными боеприпасами, БПЛА, специальными средствами", - отметил главнокомандующий ВСУ.

 

Ситуация на фронте

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что штурмовым подразделениям Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях в Донецкой области удалось продвинуться до 1,6 км.

Всего за время Добропольской операции, по состоянию на утро 13 октября, освобождено 182.4 кв. км, 224.7 кв. км - зачищено от ДРГ противника.

Также Сырский заявил, что современное поле боя определяют ударные дроны, а зона поражения может достигать до 10 километров. При таких условиях особое значение приобретает оперативная эвакуация раненых, развитие логистики и военной медицины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАлександр Сырский