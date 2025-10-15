Сырский поручил усилить бригады на самых сложных направлениях фронта

"Мое первоочередное внимание - тем направлениям фронта, где сложнее всего. Отработал в воинских частях и подразделениях, которые сдерживают противника, в частности на границе с Днепропетровской областью", - рассказал Сырский.

По докладам командиров на местах главнокомандующий ознакомился с последними изменениями оперативной обстановки. Вместе рассмотрели проблемные вопросы и наметили пути их решения.

По словам Сырского, основные усилия направляются на построение устойчивой, надежной обороны, повышение качества взаимодействия войск, оказание помощи командирам в организации боя и восстановление боеспособности воинских частей.

"Отдал необходимые поручения для обеспечения бригад всем необходимым, в том числе резервами, дополнительными боеприпасами, БПЛА, специальными средствами", - отметил главнокомандующий ВСУ.