RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Сырский: из-за дронов увеличивается "киллзона" на фронте, будущее - за НРК

Фото: главком ВСУ Алекснадр Сырский (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: РБК-Украина

Широкое использование дронов значительно расширило так называемую "киллзону" на фронте, поэтому наземные роботизированные системы становятся ключевым элементом войны будущего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Facebook.

"Как бы ни было трудно, Украина заботится о сохранении жизни и здоровья каждого своего воина. Эвакуация раненых и оказание медицинской помощи всегда в фокусе моего внимания", - заявил Сырский на служебном совещании.

Он отметил, что из-за широкого применения БпЛА увеличивается зона поражения, и эвакуация раненых становится все сложнее. Враг коварно атакует стабилизационные пункты, нарушая международное гуманитарное право.

"Наши медицинские подразделения уходят под землю, а раненых с передовой эвакуируют наземные роботизированные комплексы",- подчеркнул Сырский.

Представители боевых бригад поделились практическим опытом, который следует внедрять и масштабировать.

Медики 151-й ОМБр обустроили современный и просторный подземный стабилизационный пункт. Медслужба 10-й ОГШБр рассказала об особенностях эвакуации раненых под ударами вражеских дронов.

Командир роты наземных роботизированных комплексов Третьей штурмовой бригады показал эффективность НРК, которыми с начала года эвакуировали 147 военных.

"Убежден, что за наземными роботизированными комплексами - большое будущее. Мы развиваем это направление, внедряем новые модели и применяем передовые подходы для эвакуации раненых при любых условиях", - отметил Сырский.

Во время совещания обсудили успехи и проблемы, искали решение дефицита эвакуационной брони и другого необходимого оборудования.

Основное направление работы медслужбы ВСУ на декабрь - развитие и масштабирование роботизированных эвакуаций, внедрение передовых технологий и новых моделей для спасения жизни военных.

Враг активно применяет БпЛА и артиллерию, что повышает риски для медицинских подразделений на фронте.

ВСУ постоянно адаптируют медицинскую логистику, сочетая подземные пункты и роботизированные комплексы для безопасной и быстрой эвакуации раненых. Такие решения уже доказали эффективность в боевых условиях и помогают сохранить жизнь украинских воинов.

 

Напомним, Сырский отмечал, что на современном поле боя решающую роль играют ударные дроны. В таких условиях критически важной становится оперативная эвакуация раненых и эффективная работа военной медицины.

Также ранее Сирский одобрил создание в Украине отдельного медицинского подразделения. Это позволит организационно масштабировать оказание медицинской помощи в зоне боевых действий.

Мы также рассказывали о боевых медиках, которые работают на передовой в чрезвычайно сложных условиях. Ежедневно, под обстрелами и с оружием в руках, они эвакуируют раненых украинских военных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭвакуацияАлександр Сырский