Сырский: из-за дронов увеличивается "киллзона" на фронте, будущее - за НРК

"Как бы ни было трудно, Украина заботится о сохранении жизни и здоровья каждого своего воина. Эвакуация раненых и оказание медицинской помощи всегда в фокусе моего внимания", - заявил Сырский на служебном совещании.

Он отметил, что из-за широкого применения БпЛА увеличивается зона поражения, и эвакуация раненых становится все сложнее. Враг коварно атакует стабилизационные пункты, нарушая международное гуманитарное право.

"Наши медицинские подразделения уходят под землю, а раненых с передовой эвакуируют наземные роботизированные комплексы",- подчеркнул Сырский.

Представители боевых бригад поделились практическим опытом, который следует внедрять и масштабировать.

Медики 151-й ОМБр обустроили современный и просторный подземный стабилизационный пункт. Медслужба 10-й ОГШБр рассказала об особенностях эвакуации раненых под ударами вражеских дронов.

Командир роты наземных роботизированных комплексов Третьей штурмовой бригады показал эффективность НРК, которыми с начала года эвакуировали 147 военных.

"Убежден, что за наземными роботизированными комплексами - большое будущее. Мы развиваем это направление, внедряем новые модели и применяем передовые подходы для эвакуации раненых при любых условиях", - отметил Сырский.

Во время совещания обсудили успехи и проблемы, искали решение дефицита эвакуационной брони и другого необходимого оборудования.

Основное направление работы медслужбы ВСУ на декабрь - развитие и масштабирование роботизированных эвакуаций, внедрение передовых технологий и новых моделей для спасения жизни военных.

Враг активно применяет БпЛА и артиллерию, что повышает риски для медицинских подразделений на фронте.

ВСУ постоянно адаптируют медицинскую логистику, сочетая подземные пункты и роботизированные комплексы для безопасной и быстрой эвакуации раненых. Такие решения уже доказали эффективность в боевых условиях и помогают сохранить жизнь украинских воинов.