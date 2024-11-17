Украинские дроны затрудняют продвижение россиян и помогут выиграть войну, - ISW

Украинские беспилотники продолжают играть решающую роль в сдерживании наступления российской механизированной армии и могут сыграть решающую роль в освобождении Силами обороны оккупированной территории в контрнаступательных операциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Ведомство сослалось на интервью президента Владимира Зеленского украинским СМИ 16 ноября. В нем глава государства заявил, что российские войска сейчас продвигаются вдоль линии фронта частично в связи с падением морального духа украинцев, что усугубляется задержками с укомплектованием и оснащением новых бригад ВСУ и предоставлением украинским защитникам на передовой необходимого отдыха и ротации.

Зеленский отметил важность создания новых бригад для замены и усиления украинских войск, которые сейчас несут службу на передовой. В то же время, по его словам, российские войска продолжают нести существенные потери в живой силе в обмен на минимальные территориальные достижения. Согласно оценкам президента, россияне сейчас теряют в Украине от 1500 до 2000 военнослужащих в день. По его мнению, враг не способен поддерживать темпы продвижения, неся такие масштабные потери.

В ISW считают, что признание Зеленским проблем морального духа и нехватки личного состава среди украинской пехоты на передовой, свидетельствует о том, что, вероятно, украинские беспилотники играют важную роль в защите от войск РФ и нанесения им потерь.

Во время интервью Зеленский отметил, что российское наступление на некоторых направлениях уже замедлилось. Украинские официальные лица ранее отмечали, что дроны ВСУ сыграли определенную роль в замедлении продвижения россиян до пешего темпа.

Тактика защиты россиян

Один из украинских операторов беспилотника в августе 2024 года рассказал, что российские войска смогли успешнее продвигаться в направлении Покровска, поскольку проводили наземные атаки группами по два-четыре солдата под прикрытием деревьев, что затрудняло их обнаружение украинскими операторами БПЛА.

Дальнейшие украинские сообщения свидетельствуют о том, что российские войска начали шире применять эту тактику на Покровском направлении в сентябре и октябре 2024 года. Российский военный блогер и бывший инструктор штрафных воинских частей "Шторм-Z" 16 ноября отметил, что эти небольшие пехотные атаки не являются самой эффективной тактикой для целесообразного продвижения в сельских населенных пунктах и полях вблизи Селидово, где российские войска имеют очень слабое покрытие от украинских беспилотников.

Блогер предположил, что российские войска сейчас могут перебрасывать подкрепления и припасы только тогда, когда украинские операторы беспилотников задействованы на другом участке фронта. По его словам, неопределенные "проблемы", возможно, связанные с операциями украинских дронов или с настоянием российского военного командования на проведении неоправданно дорогих пехотных атак, продолжают мешать российским войскам быстрее продвигаться вдоль линии фронта и в полной мере использовать недостаток человеческих ресурсов в Украине.

Успехи беспилотных бригад ВСУ

В ISW отметили, что украинские беспилотники также сыграли решающую роль в сдерживании российского механизированного маневра на всей линии фронта, особенно в начале лета 2024 года, когда ВСУ столкнулись с острой нехваткой артиллерии из-за задержек с оборонительной помощью Запада.

Также успешные удары украинских беспилотников по бронетехнике россиян на Покровском направлении в июне 2024 года могли сыграть определенную роль в решении российского военного командования ограничить механизированные атаки на этом направлении.

"Украинские беспилотники сыграли важную роль в отражении механизированных атак РФ в Курской и Донецкой областях и вблизи Купянска. За последние месяцы российские войска пытались внедрить инновации и развернуть более эффективные системы защиты бронетехники и танков от беспилотников. Однако даже наиболее "успешные" российские механизированные атаки, позволившие продвинуться на несколько километров, привели к значительным потерям бронетехники из-за атак дронов ВСУ", - говорится в отчете.

Продемонстрированная Украиной способность эффективно поражать российские механизированные колонны, не позволила российским войскам осуществлять масштабные механизированные прорывы и операции с использованием беспилотников.

В ISW ранее оценивали, что российское военное командование может быть не в состоянии смириться с нынешними масштабами и темпами потерь российской техники в ближайшие месяцы и годы. Это связано с ограничением оборонного промышленного производства в России, уменьшением запасов техники советских времен и неспособности российских военных достичь оперативно значимого территориального продвижения с помощью механизированных маневров.

"Дальнейшее совершенствование украинских беспилотников и их постоянное улучшение интеграции с наземными операциями, остаются критически важными для способности Украины защищаться от наступлений российских войск и освободить оккупированную территорию в будущих контрнаступательных операциях", - констатируют в Институте изучения войны.