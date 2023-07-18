Сырский о Бахмуте: мы обязаны вернуть город, это "дело чести"

По его словам, отвоевание Бахмута является "делом чести".

"Мы потеряли многих наших собратьев, наших военнослужащих, когда защищали Бахмут… Поэтому мы просто обязаны его вернуть", - подчеркнул Сырский.

Бои за Бахмут

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Российские войска взимают в этот район резервы, чтобы помешать продвижению сил обороны.

За неделю ВСУ удалось уволить 7 кв. км на Бахмутском направлении. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, там продолжаются наступательные действия.

"На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв.км", - рассказала она.

Маляр отметила, что за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв.км.