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Сирський про Бахмут: ми повинні повернути місто, це "справа честі"

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Звільнення Бахмута є "справою честі", адже під час боїв за місто загинуло багато українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву командувача Східного угруповання військ ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю BBC.

За його словами, відвоювання Бахмута є "справою честі".

"Ми втратили багатьох наших побратимів, наших військовослужбовців, коли захищали Бахмут… Тому ми просто повинні його повернути", - наголосив Сирський.

Бої за Бахмут

Українські військові продовжують контрнаступальні дії в Бахмуті та на Бахмутському напрямку. Російські війська стягують в цей район резерви, щоб завадити просуванню сил оборони.

За тиждень ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км на Бахмутському напрямку. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, там тривають наступальні дії.

"На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались. За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км", - розповіла вона.

Маляр зазначила, що загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа складає 31 кв.км.

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