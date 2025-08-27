Сирпиріг, пляцок и не только: как можно называть чизкейк на украинском

Что такое чизкейк?

Чизкейк - это десерт, основным ингредиентом которого является творожная масса. Чаще всего - это сладкая творожная смесь, уложенная на слой перетертого печенья или крекеров. В оригинальном рецепте для чизкейка выпекают основу из бисквита.

Название чизкейк (cheesecake) пришло из английского языка, cheese - сыр, cake - пирожное.

"Сирний пляцок"

Такое название особенно популярно в Западной Украине. "Пляцок" - это тонкий или слоеный пирог с начинкой. Вариант подойдет для легких, почти пирожных чизкейков, которые подаются на фуршетах или праздниках.

"Сирник"

Традиционный украинский термин для десерта из творога. Он больше ассоциируется с домашней выпечкой и может касаться как запеченного чизкейка, так и маленьких порционных сырников в форме пирожных.

"Сирный десерт/сирна запіканка"

Для современных вариантов без выпекания или с желейной основой подходят нейтральные словосочетания: "сирний десерт", "сирна запеканка". Они точны и понятны, особенно для кулинарных рецептов в сети.

Как еще можно называть "чизкейк"?

На популярном сайте "Словотвір" украинцы предложили свои названия для этого популярного десерта. Больше всего голосов набрали слова "сирник" и "сирний пиріг". Также были предложены такие слова: