Сырная неделя. Когда праздновать Масленицу-2025 и каких традиций придерживаться

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На какие даты приходится Масленица-2025

С течением времени праздник Масленицы стал своеобразной подготовкой к самому длительному многодневному Великому посту - особому периоду, установленному для усиленного сосредоточения человека на духовной жизни, борьбе с грехами и преодолении собственных страстей.

То есть Масленица отмечается в течение недели перед началом Великого поста (который начинается в следующий понедельник после ее завершения). В то же время период Великого поста зависит от даты Светлого Христова Воскресения (Пасхи).

Вычислить дату Масленицы можно, принимая за "начальную точку" день Пасхи. От него нужно отнять 56 дней (48 дней Великого поста и дни, когда празднуют непосредственно Масленицу).

Согласно церковному календарю, начало Масленицы приходится на начало сырной или масленичной недели (третьей "подготовительной" к посту недели). В этот период верующим еще можно употреблять яйца и молочные продукты (молоко, сыр, масло и т.д.).

В этом году Масленица начнется в понедельник, 24 февраля.

Начало сырной недели в 2025 году по церковному календарю (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Продлится праздничный период Масленицы до воскресенья, 2 марта. Уже на следующий день - в понедельник, 3 марта - начнется Великий пост.

Последний день Масленицы и первый день Великого поста (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Основные традиции празднования Масленицы

Масленица является временем для праздничных гуляний, игр, соревнований, ярмарок, карнавалов (среди которых самым известным является Венецианский), застолий и встреч с близкими. В этот период наши предки как можно веселее прощались с зимой и встречали новый, весенний сезон тепла и земледелия.

Люди верили, что чем веселее отпразднуешь Масленицу, тем богаче и насыщеннее будет весь следующий год.

Современные этнологи и фольклористы предполагают, что основной обрядовой пищей украинцев во время Масленицы были прежде всего вареники с творогом, а также налистники - блины с начинкой. Традиционно на Масленицу варили также капустняк или борщ с рыбой.

В древности существовал интересный обряд рождения, крещения и похорон Марены (чучела - олицетворения недоброй зимы), сожжение которой в конце недели символизировало новое начало. Впоследствии традиционное чучело (как и сам праздник) начали называть Масленица (Масница) или Колодий.

Считается, что последнее название (как чучела, так и праздника в целом) могло произойти от еще одного древнего обряда - цепляния специальной колодки к ноге парней в знак "наказания" за то, что они до сих пор не женаты и не продолжают свой род. Чтобы освободиться, юноши должны были заплатить "откуп", который обычно включал в себя угощение.

В завершение стоит отметить, что собственные традиции существуют для каждого дня недели Масленицы: