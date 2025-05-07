Макрон пообещал сирийскому лидеру постепенную отмену санкций ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сирийскому лидеру Ахмеду аль-Шараа постепенное снятие санкций ЕС. Также он планирует убедить США сделать то же самое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Встречаясь сегодня в Париже с временным президентом Ахмедом аль-Шараа, Макрон заявил, что будет стремиться к постепенной отмене санкций ЕС в отношении Сирии. Однако для этого она должна выполнить обязательное условие - двигаться тем же политическим путем, что и сейчас. Также президент Франции пообещал приложить усилия, чтобы повлиять на позицию Соединенных Штатов по Сирии, чтобы те тоже начали уменьшать санкционное давление на страну. "Я сказал президенту, что если он продолжит идти по этому пути, мы сделаем то же самое. Сначала постепенно снимем европейские санкции, а затем будем лоббировать наших американских партнеров, чтобы они также поддержали этот вопрос", - рассказал Макрон.