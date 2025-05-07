Макрон пообещал сирийскому лидеру постепенную отмену санкций ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сирийскому лидеру Ахмеду аль-Шараа постепенное снятие санкций ЕС. Также он планирует убедить США сделать то же самое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Встречаясь сегодня в Париже с временным президентом Ахмедом аль-Шараа, Макрон заявил, что будет стремиться к постепенной отмене санкций ЕС в отношении Сирии. Однако для этого она должна выполнить обязательное условие - двигаться тем же политическим путем, что и сейчас.
Также президент Франции пообещал приложить усилия, чтобы повлиять на позицию Соединенных Штатов по Сирии, чтобы те тоже начали уменьшать санкционное давление на страну.
"Я сказал президенту, что если он продолжит идти по этому пути, мы сделаем то же самое. Сначала постепенно снимем европейские санкции, а затем будем лоббировать наших американских партнеров, чтобы они также поддержали этот вопрос", - рассказал Макрон.
Смена режима в Сирии
Напомним, в декабре в Сирии боевики исламского движения "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили ключевые города страны и столицу Дамаск, а диктатор Башар Асада с семьей бежал в Россию.
В январе Ахмед аль-Шараа был назначен временным президентом и пообещал сформировать инклюзивное переходное правительство, которое построит разрушенные государственные институты Сирии и будет руководить страной до выборов.
Влияние Ирана и России в Сирии существенно ослабло после того, как войска под руководством Ахмеда аль-Шараа устранили многолетнего диктатора Башара Асада в декабре. Несмотря на статус временного президента, Шараа активно обращается к Западу. В Европе это рассматривают как шанс стабилизировать регион, поэтому поддерживают новую власть.
Американские санкции
Однако администрация Трампа до сих пор удерживает санкции против Сирии, введенные при Асаде, и не спешит признавать новую власть.
"Мы очень осторожно подходим к ситуации в Сирии. Пока Шараа не докажет, что очистил правительство от иностранных исламистских боевиков и остатков "Аль-Каиды", и не сумеет объединить религиозные меньшинства", - заявили в администрации Трампа.
Американская делегация недавно вручила министру иностранных дел Сирии перечень из восьми "шагов доверия" для частичного снятия санкций.
Кроме того, президент Дональд Трамп обдумывает сокращение "до минимума" американских войск в Сирии, что беспокоит союзников США в Европе.
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