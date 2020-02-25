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Сирійські повстанці захопили місто в Ідлібі

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 14:25
Сирійські повстанці захопили місто в Ідлібі
Ілюстративне фото (rfsmediaoffice.com)

Сирійських повстанців підтримують турецькі військові

Сирійські повстанці, яких підтримують турецькі військові, захопили місто Найраб на північному заході Ідлібу в Сирії. Про це повідомила турецька влада та представники повстанців, передає Аljazeera.

Як повідомляється, це перший район, який вдалося відбити у сирійських урядових сил після початку їх наступу в провінції.

"Ми повернули контроль над стратегічним містом Найраб, після вигнання терористичних російських ополченців", - заявив прес-секретар підтримуваної Туреччиною Національної армії Юсеф Хамуд.

Нагадаємо, в середу, 26 лютого, представники Російської Федерації приїдуть до Туреччини, щоб обговорити питання обстрілу Ідлібу.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть направити до Туреччини зенітно-ракетний комплекс Patriot в зв'язку з ситуацією в сирійському Ідлібі.

Також РБК-Україна повідомляло, що 20 лютого турецькі військові почали чергову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. До речі, сирійський президент вже заявив, що його військові в Сирії не складуть зброю, "поки рано чи пізно" не досягнуть повної перемоги.

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