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Сирійські курди відводять війська турецького кордону

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 16:17
Сирійські курди відводять війська турецького кордону
Фото: сирійські курди (twitter.com/Mardini333)

"Сирійські демократичні сили" почали відведення воєнізованих формувань курдів

"Сирійські демократичні сили" (СДС) почали відведення воєнізованих формувань курдів від сирійсько-турецького кордону. Про це повідомляє агентство Firat з посиланням на офіційну заяву СДС.

СДС визнали угоду, досягнуту в Сочі з президентом Росії Володимиром Путіним і турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Вказується, що рішення було прийнято після "ґрунтовних обговорень з Росією".

"Закликаємо Російську Федерацію виконати власні зобов'язання і створити основу для конструктивного діалогу між автономною адміністрацією курдів і урядом в Дамаску", - йдеться в тексті.

Туреччина 9 жовтня почала військову операцію на північному сході Сирії, метою якої було знищення "терористів" курдських формувань на кордоні з Сирією і створення на півночі республіки безпечної зони, куди могли б повернутися біженці. 17 жовтня США і Туреччина домовилися призупинити операцію в обмін на зняття з Анкари економічних санкцій.

24 жовтня стало відомо, що Сирійські демократичні сили під керівництвом курдів заявили, що Туреччина і її сирійські союзники в четвер почали масштабний наступ на три села, незважаючи на перемир'я. У заяві СДС говорилося, що атака турецьких військ на села за межами зони припинення вогню змусила тисячі мирних жителів бігти. Курди закликали США втрутитися і зупинити напад турецьких військ.

Нещодавно президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що у разі якщо за 150 годин курдські формування "Загону народної самооборони" і "Робочої партії Курдистану" чи не покинуть північну частину Сирії, Туреччина готова сама очистити регіон.

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