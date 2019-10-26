ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ердоган заявив про можливість нової операції в Сирії

Новини » Політика    26.10.2019 - 20:54
Ердоган заявив про можливість нової операції в Сирії
Фото: Реджеп Ердоган (Sean Gallup/Getty Images)

Якщо курдські формування не залишать північну частину Сирії, Туреччина готова сама очистити регіон

У разі якщо за 150 годин курдські формування "Загону народної самооборони" (YPG) і "Робочої партії Курдистану" (РКК) не залишать північну частину Сирії, Туреччина готова сама очистити регіон. Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, передає агентство Anadolu.

"Ми працюємо над створенням безпечної зони в Сирії, щоб запобігти атакам РКК, YPG і ІГ (терористична організація "Ісламська держава"). Якщо через 150 годин терористи залишаться, ми візьмемо контроль над регіоном і самостійно вичистимо їх з території", - сказав він.

Нагадаємо, 24 жовтня стало відомо, що Сирійські демократичні сили під керівництвом курдів заявили, що Туреччина і її сирійські союзники в четвер почали масштабний наступ на три села, незважаючи на перемир'я. У заяві СДС говорилося, що атака турецьких військ на села за межами зони припинення вогню змусила тисячі мирних жителів бігти. Курди закликали США втрутитися і зупинити напад турецьких військ.

Туреччина 9 жовтня почала військову операцію на північному сході Сирії, метою якої було знищення "терористів" курдських формувань на кордоні з Сирією і створення на півночі республіки безпечної зони, куди могли б повернутися біженці. 17 жовтня США і Туреччина домовилися призупинити операцію в обмін на зняття з Анкари економічних санкцій.

Правозахисники звинуватили Туреччину в примусовій депортації біженців з Сирії У США не виключають санкції проти Туреччини за покупки російських С-400
Новини України ТурцияРеджеп Тайіп Ердоган
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся