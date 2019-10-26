Ердоган заявив про можливість нової операції в Сирії

Фото: Реджеп Ердоган (Sean Gallup/Getty Images)

Якщо курдські формування не залишать північну частину Сирії, Туреччина готова сама очистити регіон

У разі якщо за 150 годин курдські формування "Загону народної самооборони" (YPG) і "Робочої партії Курдистану" (РКК) не залишать північну частину Сирії, Туреччина готова сама очистити регіон. Про це заявив президент Реджеп Тайіп Ердоган, передає агентство Anadolu.

"Ми працюємо над створенням безпечної зони в Сирії, щоб запобігти атакам РКК, YPG і ІГ (терористична організація "Ісламська держава"). Якщо через 150 годин терористи залишаться, ми візьмемо контроль над регіоном і самостійно вичистимо їх з території", - сказав він.

Нагадаємо, 24 жовтня стало відомо, що Сирійські демократичні сили під керівництвом курдів заявили, що Туреччина і її сирійські союзники в четвер почали масштабний наступ на три села, незважаючи на перемир'я. У заяві СДС говорилося, що атака турецьких військ на села за межами зони припинення вогню змусила тисячі мирних жителів бігти. Курди закликали США втрутитися і зупинити напад турецьких військ.

Туреччина 9 жовтня почала військову операцію на північному сході Сирії, метою якої було знищення "терористів" курдських формувань на кордоні з Сирією і створення на півночі республіки безпечної зони, куди могли б повернутися біженці. 17 жовтня США і Туреччина домовилися призупинити операцію в обмін на зняття з Анкари економічних санкцій.