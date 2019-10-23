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Сирія перекинула додаткові сили на північ

Новини » В світі    23.10.2019 - 18:29
Сирія перекинула додаткові сили на північ
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Сирія перекинула танки і бойові машини в райони поблизу "безпечної зони"

Сирія перекинула додаткові одиниці військової техніки в провінції Ракка і Хасеке, які знаходяться поблизу "безпечної зони" на півночі країни. Про це повідомляє сирійське агентство SANA.

Повідомляється, що додаткові сили необхідні для сирійських військ для зміцнення займаних позицій.

"Колони танків і бойових машин сирійської армії увійшли на територію провінції Ракка і Хасеке з метою зміцнення позицій урядових сил у районі", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряд Сирії створить 15 постів вздовж свого кордону з Туреччиною після переговорів з Росією. Створення постів передбачено угодою, досягнутим між Росією і Туреччиною.

Також повідомлялося, що 23 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про створення "безпечної зони" в Сирії. За його словами, були дотримані всі умови щодо виходу курдських військових і перемир'я в регіоні.

Крім цього у США підтримали план Німеччини про міжнародний контроль "безпечної зони" в Сирії. Німеччина пропонує ввести в регіон європейську групу. При цьому США заявили, що навряд чи будуть входити в цю групу.

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