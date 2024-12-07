Сирийские повстанцы снесли статую отца Асада под Дамаском (видео)

Заметим, что за последние дни повстанческие группировки подкрались поближе к стратегической столице. Это стало наиболее дерзким вызовом автократии режима за почти десятилетие.

Напомним ранее, сегодня сирийские повстанцы заявили, что пытаются окружить столицу Дамаск.

Подробнее о том, что происходит в Сирии - читайте в материале РБК-Украина.

В свою очередь новоизбранный президент США Дональд Трамп также прокомментировал обострение ситуации в Сирии.

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