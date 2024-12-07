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Сирійські повстанці знесли статую батька Асада під Дамаском (відео)

Фото: Сирійські повстанці знесли статую батька Асада (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сирійські повстанці знесли статую покійного батька президента Сирії Башара аль-Асада. Це відбулось після того, як сили режиму відступили з району на південь від столиці Дамаска.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На відео, що шириться мережею видно, як натовп повстанців повалив колосальну скульптуру батька президента Сирії в південному місті Джарамана.

 

Зокрема, на кадрах можна помітити, як протестувальник заліз на величезний фасад, на якому зображено обличчя колишнього президента Хафеза аль-Асада, а десятки чоловіків скандували та плескали в долоні. Інші несамовито били молотком по частинах статуї.

 

Зауважимо, що за останні дні повстанські угруповання підкралися ближче до стратегічної столиці. Це стало найбільш зухвалим викликом автократії режиму за майже десятиліття.

Нагадаємо раніше сьогодні сирійські повстанці заявили, що намагаються оточити столицю Дамаск.

Докладніше про те, що відбувається в Сирії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Своєю чергою новообраний президент США Дональд Трамп також прокоментував загострення ситуації в Сирії.

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Війна в Сирії