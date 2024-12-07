Сирійські повстанці знесли статую батька Асада під Дамаском (відео)

Зауважимо, що за останні дні повстанські угруповання підкралися ближче до стратегічної столиці. Це стало найбільш зухвалим викликом автократії режиму за майже десятиліття.

Нагадаємо раніше сьогодні сирійські повстанці заявили, що намагаються оточити столицю Дамаск.

Докладніше про те, що відбувається в Сирії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Своєю чергою новообраний президент США Дональд Трамп також прокоментував загострення ситуації в Сирії.

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