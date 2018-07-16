Сирійська армія захопила стратегічний пагорб біля Голанських висот

Сирійські повстанці досі утримують вузьку ділянку, що розділяє провінції Дар'а і Ель-Кунейтра

Сирійська армія взяла під свій контроль стратегічний пагорб, який виходить на окуповані Ізраїлем Голанські висоти. Про це повідомляє Reuters.

Представники сирійський армії заявили, що взяли під свій контроль пагорб аль-Хаара на другий день великого наступу, метою якого є захоплення частині південно-західної Сирії біля кордону з Ізраїлем, які ще знаходиться в руках повстанців.

Так, сирійські повстанці досі утримують вузьку ділянку, що розділяє провінції Дар'а і Ель-Кунейтра, незважаючи на захоплення урядовими силами за підтримки Росії здебільшого провінції Дар'а.

Сили Башара Асада в неділю після масованого обстрілу взяли під контроль село Масхара, приблизно в 11 кілометрах від кордону Голанських висот, і тепер намагаються за підтримки авіації захопити вершини на південь від села.

Нагадаємо, що у результаті удару Ізраїлю в Сирії загинуло дев'ять військових.