Сирийская армия захватила стратегический холм возле Голанских высот

Сирийские повстанцы до сих пор удерживают узкую область, разделяющую провинции Дараа и Эль-Кунейтра

Сирийская армия взяла под свой контроль стратегический холм, который выходит на оккупированные Израилем Голанские высоты. Об этом сообщает Reuters.

Представители сирийской армии заявили, что взяли под свой контроль холм аль-Хаара на второй день большого наступления, целью которого является захват части юго-западной Сирии у границы с Израилем, которые еще находится в руках повстанцев.

Так, сирийские повстанцы до сих пор удерживают узкую область, разделяющую провинции Дараа и Эль-Кунейтру, несмотря на захват правительственными силами при поддержке России в основном провинции Дараа.

Силы Башара Асада в воскресенье после массированного обстрела взяли под контроль село Масхара, примерно в 11 километрах от границы Голанских высот, и теперь пытаются при поддержке авиации захватить вершины на юг от села.

Напомним, что в результате удара Израиля в Сирии погибло девять военных.