В Сирии под завалами дома спасли новорожденную

По данным СМИ, работники спасательных служб разбирали завалы одного из домов и услышали странные звуки. Они начали разгребать пыль и мелкие обломки и увидели младенца, который пуповиной еще был присоединен к матери.

На опубликованных фото с места событий видно, как один из спасателей достает ребенка и переносит его в безопасное место. Там ее завернули в одеяло, а затем доставили в больницу. Сообщается, что вся семья новорожденной погибла.

В настоящее время девочка находится в лечении в детской больнице города Африн. По словам врачей, ее состояние – удовлетворительное. Однако в медучреждение она прибыла с синяками, рваными ранами и переохлаждением.