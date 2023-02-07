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У Сирії під завалами будинку врятували новонароджену

Фото: у Сирії під завалами будинку врятували новонароджену (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки масштабних землетрусів на північному заході Сирії. Там під завалами одного з будинків дістали новонароджену дівчинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Mail.

За даними ЗМІ, працівники рятувальних служб розбирали завали одного з будинків та почули дивні звуки. Вони почали розгрібати пил та дрібні уламки й побачили немовля, яке пуповиною ще було приєднане до матері.

На опублікованих фото з місця подій видно, як один з рятувальників дістає дитину і переносить її у безпечне місце. Там її загорнули у ковдру, а потім доставили до лікарні. Повідомляється, що вся родина новонародженої - загинула.

На даний час дівчинка перебуває на лікуванні у дитячій лікарні міста Африн. За словами лікарів, її стан - задовільний. Однак до медзакладу вона прибула з синцями, рваними ранами та переохолодженням.

Нагадаємо, вранці понеділка, 6 лютого, Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі. Також минулої доби серію землетрусів було зафіксовано на різних континентах: у США, в Океанії та ін.

У свою чергу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосив у країні семиденну жалобу у зв'язку із загибеллю людей внаслідок сьогоднішнього землетрусу. За даними рятувальників, кількість загиблих у Туреччині зросла до 2316 осіб. Пізніше кількість жертв землетрусу збільшилася до 4,3 тисячі осіб.

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