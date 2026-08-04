Сирия преследует свои цели в случае отказа от российских энергоносителей. Речь идет о снятии санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Cирия сократит закупку нефти РФ

Дамаск согласился резко сократить импорт российской нефти в рамках переговоров с США об отмене последнего крупного санкционного акта нпсчет Сирии. Об этом Reuters узнало от трех источников, знакомых с ходом переговоров.

Подобное сокращение было бы серьезным сдвигом в энергетической политике Сирии. Потому что сейчас она критически зависит от российской нефти.

По мнению экспертов, это станет для США новым способом оказывать давление на экономическое влияние России в стране.

Нефть в обмен на санкции

Сирийские чиновники несколько месяцев заявляют США о готовности сократить импорт российской нефти.

Об этом сообщили:

сирийский источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров,

американский чиновник,

еще один источник, информированный по этому вопросу.

Ранее Сирия колебалась насчет сокращения импорта российской нефти.

"Замена объемов нефти РФ не может произойти сразу без риска дефицита топлива или повышения импортных цен для Сирии", - сказал Наввар Сабан, сирийский аналитик из Арабского центра современных исследований.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон "призывает Сирию к сотрудничеству с проверенными корпоративными партнерами - особенно с американскими фирмами - в процессе восстановления и реконструкции страны".

И ожидает, что Сирия будет придерживаться санкций США в отношении России.

Однако он уточнил, что нет никакой связи между снятием с Сирии статуса находящейся под санкциями страны и сокращением импорта российской нефти.

Санкции США против Сирии

Обозначение SST, действующее с 1979 года, является единственной большой меткой для санкций, которая до сих пор остается в силе в отношении Сирии. Всеобъемлющие санкции уже были сняты со страны после свержения диктатора Башара аль-Асада.

В ходе обсуждения Вашингтон получил от Сирии обязательство резко сократить импорт российской нефти, сообщили американский чиновник и источник, знакомый с ситуацией.

Чиновники США сообщили своим дамасским коллегам: прекращение закупок нефти РФ "повысит шансы на скорую и беспроблемную отмену статуса сверхнизкотемпературной зоны". Сирия ответила, что в этом случае сможет создать разветвленную сеть энергоснабжения, сообщил источник.

Представитель сирийской энергетической отрасли сказал Reuters, что Дамаск уже ищет новых поставщиков и ожидаются "радикальные изменения".

Например, французская нефтяная компания TotalEnergies в июле обсуждала с сирийскими властями возможность подписания контракта на разведку месторождений на шельфе. В июне Сирия заключила соглашение с ConocoPhillips и Novaterra о возобновлении добычи газа.