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Число переселенців в Сирії через бойові дії досягло 180 тисяч

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 03:50
Число переселенців в Сирії через бойові дії досягло 180 тисяч
Ілюстративне фото (GettyImages)

Близько 80 тисяч сирійських переселенців - це діти

З тих пір, як 9 жовтня Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії, близько 180 тисяч осіб стали переміщеними особами. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Xinhua Net.

Наголошується, що близько 80 тисяч з переселенців - діти. За даними Організації Об'єднаних націй, переміщені особи або відправляються в будинку своїх родичів, які живуть у тимчасових поселеннях.

"Хоча припинення вогню на північному сході Сирії призвело до загального скорочення військових дій, бойові дії продовжують чинити вплив на цивільне населення в деяких районах регіону, заявила ООН в понеділок. З того, що змогли спостерігати ми і наші партнери, було менше насильства, так як було досягнуто припинення вогню", - сказав Стефан Дюжаррик, представник Генерального секретаря ООН.

Нагадаємо, під час турецької військової операції у Сирії 8 осіб з числа мирного населення загинуло і 20 отримали поранення.

У відповідь на це "Сирійські демократичні сили" обстріляли прикордонні з Сирією міста Туреччини, у зв'язку з чим загинули 6 осіб і близько 65 отримали поранення.

Сирійська обсерваторія з прав людини тоді заявила, що понад 60 тисяч людей були переміщені в результаті військової операції Туреччини.

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