Как пишет издание директор таможни Риад Джуди подтвердил, что порт Тартус был почти неработоспособным из-за законов и очень высоких тарифов на все портовые услуги. Именно поэтому переходное правительство работает над реструктуризацией и организацией работы порта.

"Соглашение, подписанное с российской компанией по инвестированию порта Тартус, было аннулировано, а все доходы от него перешли в интересы сирийского государства, и работники порта будут восстановлены в штате," - сказано в заявлении.

Джуди также подчеркнул, что таможенные пошлины были снижены на 60% по сравнению с предыдущими, а высокие сборы остаются лишь на некоторые товары, чтобы учесть и защитить местный продукт.

Нынешняя администрация разрешила ввоз материалов и товаров, которые были ранее запрещены. В настоящее время в порту Тартус наблюдается отличное движение судов, как сирийских, так и арабских, международных и транзитных судов, загруженных различными товарами, такими как железо, карбонат, сахар и другие.

Вывод войск РФ из Сирии

Напомним, падение режима Башара Асада привело к тому, что Россия начала выводить часть своих войск из Сирии. Однако впоследствии украинская разведка сообщила о том, что враг имеет большие проблемы с эвакуацией солдат из страны.

В частности, мы писали, что российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.