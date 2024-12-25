Россияне пожаловались, что судно Ursa Major в Средиземном море взорвали

Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море. Компания-владелец заявила, что судно было взорвано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Риа Новости".

Компания-владелец судна "Оборонлогистика" заявила, что перед затоплением "с правого борта произошли три взрыва". Компания назвала это терактом.

Вероятно, взрыв в машинном отделении. 14 членов экипажа удалось спасти, двое пропали без вести.

Что предшествовало

Вчера стало известно, что российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.

При этом мониторинговая группа "Крымский ветер" завила, что на борту, вероятно, находился стратегический груз - два 45-тонных люка ядерного реактора для ледокола проекта 10510 "Лидер".

Аварии с российскими танкерами

Ранее мы писали о том, что из-за сильного шторма в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Волны разрубили их почти пополам. Позже, через несколько дней после того стало известно, что возле порта "Кавказ" в Черном море потерпел крушение еще один танкер.

Больше о том, что произошло с российскими танкерами возле Крыма и есть ли угрозы для Украины - в нашем материале.