Сирия хочет убрать два нуля из своей валюты, новые банкноты будет выпускать в РФ, - Reuters

Сирия, Воскресенье 24 августа 2025 06:57
Сирия хочет убрать два нуля из своей валюты, новые банкноты будет выпускать в РФ, - Reuters Архивное фото: Башар Асад (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сирия выпустит новые банкноты, убрав два нуля из своей валюты. Так государство хочет восстановить доверие общественности к сильно девальвированному фунту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Председатель Центрального банка Сирии Абделькадер Хусрие сказал, что сроки введения новой валюты еще пересматриваются и добавил, что это необходимо.

"Мы создали комитеты с государственными и частными банками, а также экспертами центрального банка, чтобы определить требования к изменениям валюты", - отметил он.

Сирийский фунт потерял более 99% своей стоимости с начала войны в 2011 году, а обменный курс сейчас составляет около 10 000 фунтов за доллар США. До войны было - 50 фунтов.

Резкое падение курса валюты затрудняет ежедневные операции и денежные переводы.

Так, за покупками сирийцы ходят с черными полиэтиленовыми пакетами, где лежит минимум полкилограмма банкнот номиналом 5000 фунтов - сейчас это самый высокий номинал.

Также сирийские банкиры, на которых ссылается Reuters, рассказали, что сейчас примерно 40 триллионов фунтов находятся в обращении вне официальной финансовой системы Сирии. Выпуск новых банкнот предоставит правительству лучший контроль над наличными в обращении.

Двое банкиров и еще один осведомленный источник сообщили, что Сирия договорилась с российской государственной типографией денег "Гознак" об изготовлении новых банкнот.

Соглашение было окончательно заключено, когда высокопоставленная сирийская делегация посетила Москву в конце июля .

"Гознак" также печатал сирийскую валюту во времена Башара Асада. Сейчас его лицоизображено на банкноте в 2000 фунтов, а его отца, Хафеза, - на банкноте в 1000 фунтов.

Ранее РБК-Украина писало о политической реформе в Сирии. В государстве пройдут парламентские выборы с 15 по 20 сентября - впервые после устранения Башара Асада. Новый парламент станет частью переходного процесса под руководством временного президента Ахмада аш-Шараа.

Выборы будут проходить в соответствии с временной конституцией, которую аш-Шараа подписал в марте 2025 года. Документ предусматривает создание Народного комитета - временного парламента, который будет действовать до принятия постоянной конституции и полноценных всеобщих выборов. Ожидается, что процесс формирования новой политической системы продлится несколько лет.

