После диктатуры Асада - демократия? Сирия делает шаг к политической перезагрузке?

Сирия готовится к проведению первых парламентских выборов после падения многолетнего режима Башара Асада.

Временные власти в Дамаске уже заявили, что предстоящие выборы должны стать ключевым шагом к демократическому восстановлению страны, пережившей более чем десятилетнюю гражданскую войну.

Председатель Высшего комитета по выборам Мохаммед Таха аль-Ахмад уже сообщил государственному агентству SANA, что голосование состоится с 15 по 20 сентября 2025 года.

Отметим, что это будут первые выборы в стране после бегства Асада из Дамаска. Так, после молниеносной атаки повстанцев в декабре прошлого года, было установлено временное правительство во главе с президентом Ахмадом аш-Шараа.

Событие ознаменовало конец более чем 20-летнего авторитарного правления Асада.

Теперь же у граждан Сирии будет возможность самостоятельно выбрать власть.

Всего в Народное собрание изберут 210 депутатов: треть из них назначит временный президент, а остальные будут избраны в ходе голосования.

В каждой провинции страны будут созданы специальные избирательные коллегии, которые будут осуществлять процесс голосования по местным кандидатам.

Выборы будут проходить в соответствии с временной конституцией, которую аш-Шараа подписал в марте 2025 года. Документ предусматривает создание Народного комитета - временного парламента, который будет действовать до принятия постоянной конституции и полноценных всеобщих выборов. Ожидается, что процесс формирования новой политической системы продлится несколько лет.

Объявление о выборах появилось на фоне обострения межконфессионального противостояния в стране. В частности, в начале июля в южной провинции Свейда разразилось насилие между различными религиозными группами, в результате которого погибли сотни людей. Этот конфликт стал серьезным вызовом для стабильности нового правительства и поставил под угрозу послевоенный переходный процесс.

Хотя дата выборов уже определена, наблюдатели предостерегают, что ситуация с безопасностью во многих регионах Сирии остается нестабильной. Как будет реализовано голосование в условиях разрушенной инфраструктуры, отсутствия единого государственного контроля в ряде провинций и общей политической неопределенности - остается открытым вопросом.