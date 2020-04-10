Хімічні атаки в Сирії: Євросоюз закликає покарати режим Асада

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ЄС підтримує неухильне дотримання конвнеції про хімічну зброю

Коментуючи нові докази застосування хімічної зброї у Сирії, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель висловив сильне занепокоєння у зв’язку з цією інформацією про злочини режиму сирійського президента Башара Асада. Про це йдеться відповідній заяві Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської ради.

Після прочитання доповіді Міжнародної групи з розслідування та ідентифікації, Боррель зазначив, що результати дослідження повністю приймає та підтримує.

"Євросоюз суворо засуджує використання хімічної зброї військово-повітряними силами Сирії, про які йдеться у доповіді. Ті, чию відповідальність за використання хімічної зброї розпізнали, повинні будуть понести відповідальність за ці ганебні дії", - наголосив Боррель.

Застосування хімічної зброї вважається найважчим з міжнародних злочинів проти людства.

"Безкарність за такі злочини є неприпустимою", - сказав Боррель, додавши, що очікує на гостру реакцію з боку країн-учасниць Конвенції за заборону хімічної зброї.

"Європейський союз уже застосовує обмежувальні заходи проти високопоставлених сирійських офіційних осіб та науковців за їхню роль у розробці та використанні хімічної зброї. ЄС готовий зважитися на подальші відповідні заходи, - підкреслив Високий представник.

Нагадаємо, нова група з розслідування та ідентифікації при Організації по забороні хімічної зброї прийшла до висновку, що в березні 2017 року сирійські військові тричі застосовували хімічну зброю - нервово-паралітичний газ зарин і хлор.

У доовіді також ваказно, що при авіанальоті для хімічної атаки були використані літаки російського виробництва Су-22, а також гелікоптери, які Росія надала режиму Асада.