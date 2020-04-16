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У Херсонській області вибухнув військовий автомобіль

Новини » Надзвичайні події     16.04.2020 - 19:29
У Херсонській області вибухнув військовий автомобіль
Фото: місце події (dbr.gov.ua)

У кузові військового автомобіля знаходилися боєприпаси, які здетонували і викликали вибух

У Херсонській області під час передислокації військової техніки стався вибух автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, 16 квітня близько 12:00 у Херсонській області, під час руху військової техніки до місця дислокації, сталося загоряння військового автомобіля марки "КрАЗ". У кузові військового автомобіля знаходилися боєприпаси, які здетонували і викликали вибух. В результаті події ніхто не постраждав.

Слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Мелітополі, почали досудове розслідування за фактом необережного знищення зброї, бойових припасів, засобів пересування та іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах (ч. 1 ст. 412 Кримінального кодексу України).

Зараз слідчі ДБР проводять огляд місця події, та встановлюють причини займання.

Фото: місце події (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, 14 квітня в Донецькій області на полігоні під час проведення планових стрільб вибухнув міномет, в результаті чого один військовослужбовець загинув, ще вісім отримали поранення.

Крім того, у Львові біля міської лікарні №5 на вулиці Котляревського стався вибух. В результаті вибуху загинув чоловік. Пізніше цю інформацію підтвердили в поліції.

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