У Сирії зросла кількість жертв вибуху автоцистерни

Пожежники майже годину гасили магазини і автомобілі, які загорілися в результаті вибуху

В результаті вибуху цистерни з пальним у місті Афрін на півночі Сирії загинули 42 людини і були поранені, щонайменше, 50 осіб. Про це повідомляє видання Rudaw з посиланням на місцевих чиновників.

Вибух замінованого автомобіля стався поблизу жвавої ринкової площі. За словами чиновників, тіла загиблих обвуглені до невпізнання. Влада припускає, що це цивільні особи, які проходили неподалік.

Пожежники майже годину гасили магазини і автомобілі, які загорілися в результаті вибуху.

Зазначається, що поки що жодна група не взяла на себе відповідальність за вибух.

Most of them were burned to death ..



42 dead and more than 45 injured so far.

The death toll from the horrific explosion that hit a market in the city of Afrin this afternoon, on the fifth day of Ramadan..#Afrin #Syria pic.twitter.com/SUlvY4zWTR