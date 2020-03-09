ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Кабулі сталися вибухи під час інавгурації президента Афганістану

Новини » Надзвичайні події     09.03.2020 - 14:04
У Кабулі сталися вибухи під час інавгурації президента Афганістану
Фото: інавгурація Ашрафа Гані (twitter.com/TOLOnews)

На даний момент невідомо про жертви і постраждалих

У столиці Афганістану Кабулі відбулися вибухи під час інавгурації президента Ашрафа Гані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що кілька вибухів сталося в Кабулі під час інавгурації Гані. На даний момент інформації про жертви і постраждалих немає. Відомо, що вибухи сталися поблизу того місця, де чинний президент приносив присягу.

Зазначимо, сьогодні його суперник на виборах і чинний прем'єр Абдулла Абдулла, який не визнав поразку, також оголосив себе президентом. Передбачається, що політична криза в Афганістані може негативно позначитися на угодах з талібами.

Минулого тижня в результаті стрілянини в Кабулі загинули не менше 32 осіб. За даними представника Міністерства внутрішніх справ Афганістану, вони стали жертвами нападу бойовиків "Ісламської держави". Крім того, в результаті теракту постраждали ще понад 80 осіб.

Теракт стався під час церемонії з нагоди річниці смерті лідера моджахедів, в якій брав участь прем'єр-міністр Абдулла Абдулла.

ІД взяла відповідальність за стрілянину в Кабулі
Новини України инаугурацияКабулТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся