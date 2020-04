В Сирии возросло количество жертв взрыва автоцистерны

Пожарные почти час тушили загоревшиеся в результате взрыва магазины и автомобили

В результате взрыва цистерны с горючим в городе Африн на севере Сирии погибли 42 человека и были ранены, по меньшей мере, 50 человек. Об этом сообщает издание Rudaw со ссылкой на местных чиновников.

Взрыв заминированного автомобиля произошел у оживленной рыночной площади. По словам чиновников, тела погибших обуглены до неузнаваемости. Власти предполагают, что это гражданские лица, которые проходили мимо.

Пожарные почти час тушили загоревшиеся в результате взрыва магазины и автомобили.

Отмечается, что пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.

Most of them were burned to death ..



42 dead and more than 45 injured so far.

The death toll from the horrific explosion that hit a market in the city of Afrin this afternoon, on the fifth day of Ramadan..#Afrin #Syria pic.twitter.com/SUlvY4zWTR