В Сирии возросло количество жертв взрыва автоцистерны

Иллюстративное фото (twitter.com/ibrahimvrol)

Пожарные почти час тушили загоревшиеся в результате взрыва магазины и автомобили

В результате взрыва цистерны с горючим в городе Африн на севере Сирии погибли 42 человека и были ранены, по меньшей мере, 50 человек. Об этом сообщает издание Rudaw со ссылкой на местных чиновников.

Взрыв заминированного автомобиля произошел у оживленной рыночной площади. По словам чиновников, тела погибших обуглены до неузнаваемости. Власти предполагают, что это гражданские лица, которые проходили мимо.

Пожарные почти час тушили загоревшиеся в результате взрыва магазины и автомобили.

Отмечается, что пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.

Afrin’de terör örgütü PKK’nın sivillere hedef aldığı o hain saldırı anı

Ya Kahhar #afrin pic.twitter.com/iRjuFYFGGt — Cemile Taşdemir (@tasdemir_cemile) April 28, 2020

Şu aziz mübarek günde ne istediniz onca masum insandan?

Allah'ın laneti PKK, YPG ve onlara destek verenlerin üzerine olsun#Afrin pic.twitter.com/ETcHHbseg0 — Çiğdem Sakman (@cigdemsakman) April 28, 2020

Most of them were burned to death ..



42 dead and more than 45 injured so far.

The death toll from the horrific explosion that hit a market in the city of Afrin this afternoon, on the fifth day of Ramadan..#Afrin #Syria pic.twitter.com/SUlvY4zWTR — Hazar (@Hazar_hamod) April 28, 2020

Напомним, ранее сообщалось о 34 жертвах взрыва автоцистерны в городе Африн. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, взрыв был вызван самодельным устройством.

Ранее сообщалось, что в столице Афганистана Кабуле произошли взрывы во время инаугурации президента Ашрафа Гани. Они произошли вблизи того места, где действующий президент приносил присягу.

Также РБК-Украина сообщало, что в столице Туниса два террориста-смертника взорвали себя возле посольства Соединенных Штатов Америки. В результате взрыва боевики погибли. Убит один полицейский, еще 5 правоохранителей получили ранения разной степени тяжести. Осколком взрыва также ранило прохожего, у него легкие повреждения.