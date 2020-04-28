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В Сирии возросло количество жертв взрыва автоцистерны

Новости » В мире     28.04.2020 - 22:59
В Сирии возросло количество жертв взрыва автоцистерны
Иллюстративное фото (twitter.com/ibrahimvrol)

Пожарные почти час тушили загоревшиеся в результате взрыва магазины и автомобили

В результате взрыва цистерны с горючим в городе Африн на севере Сирии погибли 42 человека и были ранены, по меньшей мере, 50 человек. Об этом сообщает издание Rudaw со ссылкой на местных чиновников.

Взрыв заминированного автомобиля произошел у оживленной рыночной площади. По словам чиновников, тела погибших обуглены до неузнаваемости. Власти предполагают, что это гражданские лица, которые проходили мимо.

Пожарные почти час тушили загоревшиеся в результате взрыва магазины и автомобили.

Отмечается, что пока ни одна группа не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, ранее сообщалось о 34 жертвах взрыва автоцистерны в городе Африн. По информации Сирийской обсерватории по правам человека, взрыв был вызван самодельным устройством.

Ранее сообщалось, что в столице Афганистана Кабуле произошли взрывы во время инаугурации президента Ашрафа Гани. Они произошли вблизи того места, где действующий президент приносил присягу.

Также РБК-Украина сообщало, что в столице Туниса два террориста-смертника взорвали себя возле посольства Соединенных Штатов Америки. В результате взрыва боевики погибли. Убит один полицейский, еще 5 правоохранителей получили ранения разной степени тяжести. Осколком взрыва также ранило прохожего, у него легкие повреждения.

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