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У Тунісі підірвали бомбу біля посольства США, загинув поліцейський

Новини » В світі     06.03.2020 - 17:29
У Тунісі підірвали бомбу біля посольства США, загинув поліцейський
Фото: наслідки теракту в Тунісі (twitter.com/MedDhiaH)

Два терористи-смертники підірвали себе біля будівлі посольства

У столиці Тунісу два террористи-смертники підірвали себе біля посольства Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

У результаті вибуху бойовики загинули. Вбитий один поліцейський, ще 5 правоохоронців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Осколком вибуху також поранило перехожого, у нього легкі ушкодження.

Туніська поліція оточила район. Посольство США в Тунісі закликало громадян уникати місця теракту.

Фото: наслідки теракту в Тунісі (twitter.com/odunsco2014, /LNA2019M, /khaleejtimes)

Зазначимо, що дипломатичне представництво США розташоване в районі Берге дю Лак, де також знаходиться низка посольств інших країн.

Нагадаємо, влітку минулого року в Тунісі два терористи-смертники також підірвали себе, але поруч з посольством Франції. Постраждали 9 осіб, ще один поліцейський помер від отриманих травм. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Також РБК-Україна повідомляло, що в травні 2019 року туніська поліція ліквідувала трьох ісламістських бойовиків.

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