У Сирії війська Асада обстріляли провінцію Ідліб

В результаті обстрілів ніхто не постраждав

Войска режима президента Сирии Башара Асада и проиранские группировки обстреляли из артиллерии населенные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, утром 9 марта были обстреляны районы Серакиб, Хан-Шейхун, поселение Мааршурин, Наджийя, Тель-Манис и Дер Шарки, что в провинции Идлиб. Также войска Асада обстреляли районы Латамне и Кефер Зита на севере провинции Хама.

Кроме того, интенсивные артиллерийские обстрелы произошли в юго-восточных районах провинции Идлиб.

Отмечается, что в результате артиллерийских обстрелов никто не пострадал, потому что жители района давно покинули свои дома.

Напомним, ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что Турция и Российская Федерация начинают совместное патрулирование в сирийской провинции Идлиб.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ нанесла авиаудары по жилым районам Идлиб. Российские самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия в Сирии после авиаударов сирийские военные атаковали регион артиллерийскими батареями.

Добавим, президент Сирии Башар Асад разрешил Ираку наносить удары по террористической организации "Исламское государство" в Сирии без разрешения Дамаска на проведение соответствующих операций.