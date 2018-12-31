РФ завдала авіаударів по житловим районам Ідліба

Ілюстративне фото: авіаудар у Сирії (rfsmediaoffice.com)

Унаслідок ударів постраждала дитина

Російські бойові літаки завдали ударів по житлових районах і позиціях антиурядової опозиції в північно-західній провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як зазначається, авіаудари нанесли по селах Зуайнир і Маренд в районі Ідліба Джир аль-Шугур.

За даними опозиційних джерел, російські літаки вилетіли з авіабази Хмеймім в провінції Латакія в Сирії. Після авіаударів сирійські військові атакували регіон артилерійськими батареями.

Відомо, що унаслідок ударів щонайменше одна дитина отримала поранення.

Нагадаємо, у результаті повітряних ударів очолюваної США коаліції по терористичному угрупованню "Ісламська держава" з 2014 року було вбито понад тисячу мирних жителів Іраку та Сирії.

РБК-Україна повідомляло, що президент Сирії Башар Асад дозволив Іраку завдавати ударів по терористичній організації "Ісламська держава" в Сирії без попереднього дозволу Дамаска на проведення відповідних операцій.