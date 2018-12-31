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Асад дозволив Іраку бомбити ІДІЛ у Сирії без погодження

Новини » Політика    31.12.2018 - 03:29
Асад дозволив Іраку бомбити ІДІЛ у Сирії без погодження
Фото: Башар Асад (facebook.com/SyrianPresidency)

Раніше прем'єр-міністра Іраку закликав главу Сирії до узгодження дій з "боротьби з тероризмом"

Президент Сирії Башар Асад дозволив Іраку завдавати ударів по терористичній організації "Ісламська держава" в Сирії без попереднього дозволу Дамаска на проведення відповідних операцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сирійське державне агентство SANA.

29 грудня Асад отримав від прем'єр-міністра Іраку Аделя Абдель Махді послання, в якому іракський голова уряду закликав до узгодження дій з "боротьби з тероризмом".

Зазначимо, Ірак і офіційний Дамаск вирішили скоординувати свої зусилля в Сирії після оголошеного Сполученими Штатами виведення своїх військ з країни.

Нагадаємо, 29 грудня, згідно з рішенням президента Сполучених Штатів Америки Трампа вивести контингент з Сирії, перша група американських військових залишила країну. Водночас пізніше сенатор Ліндсі Грем після зустрічі з президентом Сполучених Штатів повідомив, що Дональд Трамп погодився сповільнити виведення військ із Сирії, зробивши це "по-розумному".

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