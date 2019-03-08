Туреччина і РФ почнуть спільне патрулювання в Ідлібі

Фото: Хулуси Акар (twitter.com/tcsavunma)

Російська сторона займеться патрулюванням зовнішнього пермитра зони деескалації

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив, що Туреччина і РФ почнуть спільне патрулювання в сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Акар розповів, що вже з сьогоднішнього дня починається спільне патрулювання. Російська сторона буде здійснювати патрулювання по зовнішньому периметру зони деескалації, а Туреччина займеться патрулюванням демілітаризованої зони.

"Певні загрози в питанні використання повітряного простору Ідліб і Африна на 8 березня ліквідовані", - підкреслив міністр.

Також він повідомив, що Туреччина не підтримує жодних контактів з режимом президента Сирії Башара Асада, а всі переговори ведуться тільки через РФ, або, при необхідності, з Іраном.

"Основне невдоволення Анкари режимом Башара Асада пов'язано з порушенням режиму припинення вогню в Ідлібі. Туреччина очікує, що прихильники Асада будуть дотримуватися перемир'я, і Москва доможеться від сирійського режиму припинення обстрілів північно-заходу Сирії", - заявив Акар.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що РФ завдала авіаударів по житлових районах Ідліб. Російські літаки вилетіли з авіабази Хмеймим в провінції Латакія в Сирії, після авіаударів сирійські військові атакували регіон артилерійськими батареями.