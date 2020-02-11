У Сирії збили вертоліт армії Асада

В провінції Ідліб (Сірія) збитий вертоліт сирійської армії. Про це заявили в командуванні сирійських опозиційних сил, які ведуть бої проти військ президента Башара Асада, передає Reuters.

Згідно з інформацією командування сирійських опозиційних сил, вертоліт Мі-8 впав на південь від міста Ідліб, на території, контрольованій противниками Асада. Пілот загинув. Чи були у вертольоті ще люди – не повідомляються.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, сирійські війська завдали артилерійський удар по армії Туреччини в Ідлібі, в результаті обстрілу загинули п'ятеро військових, у зв'язку з інцидентом президент Реджеп Ердоган зібрав екстрену нараду.

Збройні сили Туреччини заявили про нанесення ударів 115 цілям армії сирійського президента Башара Асада у відповідь на обстріл своїх військових в провінції Ідліб на півночі Сирії.

Також повідомлялося, що Туреччина збереже військову присутність в сирійському місті Ідліб і планує відповісти на будь-які дії, що порушують норми міжнародного права.

РБК-Україна писало, що Іран готовий стати посередником у конфлікті між Туреччиною і Сирією. Як відзначили в Міністерстві закордонних справ Ірану після зустрічі зі спеціальним посланцем ООН, конфлікт в Сирії повинен бути вирішена дипломатичним шляхом.