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Спільні зусилля Туреччини і США будуть сприяти миру в Сирії, - Ердоган

Новини » Політика    18.10.2019 - 06:31
Спільні зусилля Туреччини і США будуть сприяти миру в Сирії, - Ердоган
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)

Він заявив, що буде врятовано багато життів

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що упевнений, що спільні зусилля з Сполученими Штатами будуть сприяти миру і стабільності після того, як обидві сторони домовилися припинити військовий наступ Туреччини на північному сході Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ердоган заявив, що спільні зусилля США в Сирії будуть сприяти миру

"Пане президент, ще багато життів буде врятовано, коли ми переможемо тероризм, який є головним ворогом людства", - сказав президент Туреччини а відповідь на пост в Twitter, в якому Трамп привітав угоду раніше в четвер як "відмінну новину".

"Я впевнений, що ці спільні зусилля будуть сприяти миру і стабільності в нашому регіоні", - додав Ердоган.

Нагадаємо, у четвер ввечері стало відомо, що Туреччина припиняє військову операцію в Сирії на 120 годин, щоб дозволити курдам вивести війська з "безпечної зони".

РБК-Україна писало, що за підсумками американсько-турецьких переговорів в Анкарі сторони домовилися, що військові Туреччини будуть в першу чергу контролювати "безпечну зону" на півночі Сирії.

Пізніше президент США Дональд Трамп заявив, що нові санкції Вашингтона щодо Анкари не знадобляться.

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