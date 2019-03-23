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У Сирії остаточно розбили терористів ІДІЛ

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 10:58
У Сирії остаточно розбили терористів ІДІЛ
Фото: війна в Сирії (unisef.org)

Курди зайняли останній оплот терористів в Сирії

Курдські союзники антитерористичної коаліції в Сирії розбили останній оплот "Ісламської держави". Про це повідомив голова інформаційної служби Демократичних сил Сирії Мустафа Балі, передає Reuters.

Повідомляється, що курдські формування за підтримки США зайняли населений пункт Ель-Багуз на сході Сирії, бої за який точилися протягом кількох тижнів.

"Ель-Багуз звільнений, ми домоглися військової перемоги над ІД", - зазначив Балі.

Нагадаємо, бої за Ель-Багуз на кордоні з Іраком почалися з новою силою 9 березня. Зокрема, атаки курдів поновилися після того, як анклав терористів покинули останні мирні жителі.

Раніше також повідомлялося, що в сирійському Манбиджі в результаті атаки терориста-смертника на замінованому авто на американо-курдський патруль постраждали вісім осіб. За даними ЗМІ, член угрупування "Ісламська держава" атакував чотири автомобіля військових США на дорозі між Манбиджем та містом Ель-Баб. Представник коаліції по боротьбі з ІДІЛ Шон Райан повідомив, що американські військові під час вибуху не постраждали.

 

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