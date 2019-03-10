Сирійські демократичні сили відновили штурм останнього анклаву ІДІЛ

Фото: Сирійські демократичні сили (twitter.com/rtnews24en)

Штурм відновлений після повного виходу цивільних

Сирійські демократичні сили (SDF), які підтримуються армією США, відновили штурм останнього анклаву терористів "Ісламської держави" в східній частині Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава прес-служби SDF Мустафа Балі повідомив, що вчора, 9 березня, анклав терористів покинули останні цивільні, що дозволило сирійським курдам прийняти рішення про відновлення наступу на останній оплот оборони ісламістів.

"Військові дії почалися. Наші сили вступили в зіткнення з терористами, атака почалася", - заявив Балі.

Раніше повідомлялося, що в Сирії здалися 500 бойовиків ІГ. Бойовики були серед хвилі людей, що покинули село Багуз у сирійсько-іранського кордону, яка раніше зазнала авиаудару з боку очолюваної США міжнародної коаліції.

Нагадаємо, у Сирії смертник атакував американо-курдська патруль. За словами представника курдської формування, серед постраждалих - сім мирних жителів і один представник опозиційного альянсу "Сили демократичної Сирії".