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У Сирії смертник атакував американсько-курдський патруль

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 23:09
У Сирії смертник атакував американсько-курдський патруль
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Серед постраждалих у результаті теракту 7 мирних жителів

У Сирії в місті Манбідж у результаті атаки терориста-смертника на замінованому автомобілі на американо-курдський патруль постраждали вісім людей. Про це повідомив представник курдського формування "Сили народної самооборони", передає РБК-Україна з посиланням на телеканал Rudaw.

Зі слів представника курдського формування, серед постраждалих - сім мирних жителів і один представник опозиційного альянсу "Сили демократичної Сирії".

За інформацією телеканалу, член угрупування "Ісламська держава" атакував чотири автомобілі американських військових на дорозі між Манбіджем та містом Ель-Баб.

Представник очолюваної США коаліції з боротьби з ІДІЛ Шон Раян повідомив, що американські військові під час вибуху не постраждали.

Нагадаємо, 9 березня війська режиму президента Сирії Башара Асада та проіранські угруповання обстріляли з артилерії населені пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб. У результаті обстрілу ніхто не постраждав, тому що жителі району раніше залишили свої будинки.

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