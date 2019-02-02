У Сирії автобус підірвався на міні, одна людина загинула

В результаті вибуху 5 пасажирів отримали поранення

В сирийском городе Манбидж микроавтобус с учителями подорвался на мине, в результате взрыва погиб водитель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANHA.

Как сообщается, в результате взрыва автобуса, который произошел на дороге Саен погиб водитель, еще пять человек получили ранения и были госпитализированы. Врачи оценивают состояние пострадавших как стабильное.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алеппо (Сирия) в результате обрушения жилого дома в квартале Салах-эд-Дин погибли по меньшей мере 11 человек. В полиции рассказали, что дом ранее был поврежден в результате боевых действий.

Ранее сообщалось, что в сирийском Дамаске вблизи посольства Российской Федерации взорвался заминированный автомобиль.

До этого в Сирии произошел взрыв в пассажирском автобусе, в результате которого погибли два человека. Позднее взрыв прогремел в центре города. Бомба была заложена в один из мусорных баков.

16 января в сирийском Манбидже произошел мощный взрыв. Сообщалось, что в результате взрыва погибли двое американских солдат.