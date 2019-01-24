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У Сирії стався вибух біля посольства Росії

Новини » Надзвичайні події    24.01.2019 - 15:47
У Сирії стався вибух біля посольства Росії
Ілюстративне фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

У Дамаску в районі посольства вибухнув замінований автомобіль

В сирійському Дамаску в районі Адави стався вибух біля посольства Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.

За даними агентства, в Дамаску вибухнув замінований автомобіль. На даний момент інформації про потерпілих або загиблих поки не надходило.

Нагадаємо, в Сирії смертник атакував спільний військовий конвой сил США і курдських повстанців, в результаті нападу загинули щонайменше п'ятеро людей. Повідомлялося, що смертник підірвав замінований автомобіль. Вибух прогримів біля блокпоста підтримуваних США курдів. Теракт стався в місті на північному сході Сирії.

До цього у Сирії стався вибух в автобусі. Перший вибуховий пристрій спрацював в пасажирському автобусі, що призвело до загибелі двох людей, наступний вибух прогримів в центрі міста, де бомба була закладена в один із сміттєвих контейнерів.

Також 16 січня у сирійському Манбіджі стався потужний вибух. Повідомлялося, що в результаті вибуху загинули двоє американських солдатів.

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