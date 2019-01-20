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У Сирії стався вибух в автобусі, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    20.01.2019 - 12:58
У Сирії стався вибух в автобусі, є загиблі
Фото: вибух в Афріні (twitter.com/SyriaCivilDef)

В результаті підриву двох вибухових пристроїв загинуло 3 цивільних

В північно-західному сирійському місті Афрін прогриміло два вибухи, що призвело до загибелі 3 цивільних, ще 9 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перший вибуховий пристрій спрацював в пасажирському автобусі, що призвело до загибелі двох людей. Наступний вибух прогримів в центрі міста. Бомба була закладена в один із сміттєвих контейнерів.

Видання зазначає, що теракт збігся в часі з річницею початку наземної операції турецької армії "Оливкова гілка" проти курдських повстанців, яка була спрямована на курдське місто Афрін.

Жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибухи.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, у Дамаску стався потужний вибух, є загиблі. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, вибух стався біля військового розвідувального управління.

Раніше повідомлялося, що в сирійському Манбіджі стався потужний вибух. Повідомляється, що в результаті вибуху загинули двоє американських солдатів.

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