У Сирії обрушився житловий будинок, загинули понад 10 осіб

Фото: місце обвалення (twitter.com/ChristerSfeir)

Будинок був пошкоджений в результаті бойових дій

У сирійському Алеппо сталося обвалення житлового будинку в кварталі Салах-ед-Дін, що призвело до загибелі 11 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.

Глава поліцейського управління провінції генерал Айсам Аш-Шеллі заявив, що зруйнований п'ятиповерховий будинок є незаконною забудовою. Також він розповів, що цей будинок мав пошкодження від бойових дій.

"Пожежні розрахунки, загони цивільної оборони та медичної допомоги прибули на місце трагедії одразу після пригоди і приступили до розбору завалів", - розповів Аш-Шеллі.

В даний час рятувальна операція була завершена.

Раніше повідомлялося, що в Сирії зіткнулися проросійські і проіранські угруповання. Між 5-ю бригадою "Сил Тигра", підтримку яким надає Росія, і проіранського 4-ї дивізії під командуванням молодшого брата Башара Асада - Махера Асада відбулися збройні зіткнення.

Нагадаємо, у Сирії стався вибух біля посольства Росії. За даними агентства, в Дамаску вибухнув замінований автомобіль, на даний момент інформації про потерпілих або загиблих поки не надходило.