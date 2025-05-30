"Серая" зона расширяется. Где в Сумской области идут бои: карты

На Сумщине продолжаются боевые действия вблизи границы. Силы обороны Украины отражают атаки, однако обстановка остается сложной, враг имеет небольшое продвижение, тем временем украинские воины продолжают отражать атаки.

Что происходит на Сумщине сейчас, где бои и какие населенные пункты под угрозой - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Что сейчас происходит в приграничье Сумщины?

Где именно идут бои?

Какие населенные пункты мог занять враг, а какие в "серой" зоне?

Почему людей призывают к эвакуации?

Продвигается ли враг на Сумщине: о чем свидетельствуют карты DeepState и ISW?

ОВА: Ситуация сложная, но контролируемая

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, по состоянию на вечер 29 мая оперативная обстановка остается сложной, но контролируемой.

Активные боевые действия продолжаются на отдельных участках границы, в частности вблизи населенных пунктов Хотинской и Юнаковской общин. Противник действует малыми группами, пытается проникать в приграничные села и закрепиться.

"Ситуация на линии соприкосновения постоянно меняется - где-то инициатива за нами, где-то противник проявляет активность, однако наши Силы обороны держат строй. ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и все составляющие сил обороны героически дают отпор оккупантам", - написал вечером 29 мая Григоров в Facebook.

При этом уже сегодня в эфире телемарафона он доложил о текущей обстановке. По его словам, по состоянию на сегодняшнее утро враг пытается проводить наступательные действия.

"Ситуация сложная, как обычно во время действий агрессора. В то же время коммуникация с командованием военных у меня 24/7. Поэтому в настоящее время, несмотря на сложность, ситуация остается контролируемой нашими Вооруженными силами", - отметил Григоров.

На вопрос, сколько населенных пунктов на Сумщине сейчас находятся под контролем противника председатель ОВА не ответил и объяснил почему.

"Линия фронта гибкая. И мы имеем постоянные движения, как и успехи наших Вооруженных сил Украины. Поэтому такую информацию пока не могу предоставить. Речь может идти только об определенной "серой" зоне, в которой ведутся наиболее активные и боевые действия", - говорит Григоров.

Эвакуация продолжается

Вместе с тем в приграничных районах Сумской области продолжаются эвакуационные мероприятия. Глава области призвал жителей приграничья не медлить с эвакуацией.

"Это непростое решение, но жизнь - наивысшая ценность. Поможем каждому, кто в этом нуждается. Никто не останется наедине со своей бедой", - отметил глава ОГА.

По его словам, всего в регионе подлежит эвакуации 202 населенных пункта. Это 18 территориальных громад прифронтовых в 4 районах.

"Эвакуация у нас проходит очень активно из-за составляющей безопасности. Она организована за счет полиции, ГСЧС, волонтерского движения, общественных организаций, органов государственной власти", - рассказывает Григоров.

Он сообщил, что за неделю было эвакуировано более 500 человек, а за последние сутки - 51. Активнее всего она сейчас проводится в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах.

На вопрос, планируется ли расширение зоны принудительной эвакуации, глава ОВА ответил, что границы данной зоны были определены последним распоряжением неделю назад и с тех пор не менялись.

"Был добавлен один населенный пункт Конотопского района - Слобода", - сказал Григоров.

Он отметил, что при необходимости, с учетом безопасности составляющей и по обращению ВСУ, зону принудительной эвакуации могут расширить.

Где идут бои, карты DeepState

Украинский аналитический проект DeepState сообщает о продвижении врага в Беловодах и Локне. Аналитики отмечают, что активность противника с каждым днем усиливается. Сейчас на Сумщине площадь в 93,11 кв. км обозначена оккупированной, а "серая зона" составляет 72,94 кв. км.

"Постоянное давление пехотой дается в знаки, а предыдущие успехи дают мотивацию кацапам их развивать", - отметили в проекте.

По данным DeepState, сейчас под вопросом контроля врага находятся населенные пункты Водолаги, Владимировка и Константиновка. Они находятся в "серой" зоне, так как там идут активные штурмовые действия, а также нет четкого подтверждения их оккупации.

Карта: проект изображает ситуацию на Сумщине, где красным выделены оккупированные территории, а серым, которые находятся под вопросом (deepstatemap.live)

Аналитики объясняют, что не отображают данные в реальном времени, ведь от военных поступает разная информация об обстановке. Поэтому обозначения на карте будут обновлены после установления реальной картинки на данном участке фронта.

По данным DeepState, оккупанты нацелились на населенный пункт Хотень, а также Юнаковку. К последнему враг уже приблизился вплотную и пробует осуществлять штурмовые действия в направлении села.

"Юнаковка имеет много домов, которые станут возможностью для врага, чтобы прятаться, накапливаться и закрепляться. Если врагу удастся занять это село и окружающие высоты, то есть угроза применения FPV-дронов по Сумах. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы стабилизировать обстановку и остановить продвижение врага", - добавляют аналитики.

Какие села мог захватить враг, анализ ISW

Если ранее сообщалось, что под контроль оккупантов на Сумщине перешли Новенькое, Басовка, Веселовка, Журавка, то американский Институт изучения войны (ISW) пишет и о новых продвижениях врага.

ISW обращает внимание на сообщение украинского военного обозревателя Константина Машовца, который написал, что ВС РФ могли оккупировать два села к северу от Сум - Константиновку и Владимировку.

Карта: в американском Институте изучения войны оценили обстановку на Сумщине (understandingwar.org)

Также он сообщил, что продолжаются бои таких населенных пунктов в Сумской области: Локни, Юнаковки, Беловоды, Водолаги, Владимировки.

Между тем так называемые российские "военные", как пишут в Институте, заявляют о продвижении на восток от Яблоновки, в направлении Мирополья, до Новониколаевки и якобы о западе к Алексеевке. Но в ISW отмечают, что не нашли подтверждения этой информации.