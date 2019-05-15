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Синоптики заявили про загрозу підтоплень в Україні

Новини » Суспільство    15.05.2019 - 08:59
Синоптики заявили про загрозу підтоплень в Україні
Ілюстративне фото (zk.dsns.gov.ua)

На річках північного заходу України зростає рівень води

Найближчими днями погода в Україні сприятиме виходу річок з берегів на північному заході країни. Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 15-17 травня на річках басейнів Прип'яті, Ужа і Тетерева очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,3 м; на річці Стир, нижче Хрінницького водосховища, на 0,2-0,8 м над рівнями на 08:00 14 травня.

На окремих ділянках річок очікується вихід води на заплаву, подальше її затоплення, можливе часткове затоплення сільськогосподарських угідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 15 травня у західних і північних областях України очікуються дощі з грозами. За даними Гідрометцентру, у західних, північних та Вінницькій областях сьогодні хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, місцями грози. На решті території країни прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Раніше також стало відомо, що середня температура атмосферного повітря в Україні підвищилася на 1,5 градуси, що більше, ніж в цілому по світу. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, в цілому на планеті останні чотири роки були найтеплішими за всю історію спостережень.

 

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