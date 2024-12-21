Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Украине завтра

Завтра, 22 декабря, в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом. Теплее всего днем будет на юге, до 9° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

"22 декабря в Украине, кроме западных и северных областей, умеренные дожди, местами с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 4° тепла, на юге и юго-востоке страны 1-9° тепла. В Карпатах временами небольшой снег, температура 0-8° мороза.

День зимнего солнцестояния

В 2024 году зимнее солнцестояние наступило 21 декабря в 11:20 по киевскому времени (09:20 GMT). В этот день световой день в Киеве будет длиться всего 8 часов, а самая длинная ночь - 16 часов.

Это событие происходит из-за наклона земной оси под углом примерно 23,5 градуса относительно Солнца. Земля вращается не по прямой оси, а в "наклоненном" состоянии, что вызывает неравномерное распределение солнечного света между Северным и Южным полушариями.

Именно из-за этого наклона меняются времена года и возникают такие астрономические события, как солнцестояния. Зимнее солнцестояние знаменует начало астрономической зимы в Северном полушарии и возвращение к более длинным дням и большему количеству света.