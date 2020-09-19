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Синоптики попередили про різке похолодання в Україні

Україна , Субота 19 вересня 2020 08:18
Синоптики попередили про різке похолодання в Україні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У суботу, 19 вересня, в Україні очікується різке зниження температури. Це обумовлено арктичним повітрям, яке прийде в Україну.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Місцями в країні можуть бути заморозки.

"Протягом 19 вересня, в результаті вторгнення арктичного повітря, в Україні очікується різке зниження температури повітря: у західних, північних, східних і центральних областях вночі до +2+8 тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3 градусів, вдень до +9+15 тепла", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що середня добова температура повітря знизиться на 10-12 градусів. Похолодання буде супроводжуватися поривами північного вітру 15-20 м / с.

При цьому 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода, а 23-25 вересня поступове підвищення температури.

Також РБК-Україна писало, що в Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Бета". Він може посилитися і стати ураганом найближчими днями.

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