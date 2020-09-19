Над Атлантикою сформувався тропічний шторм "Бета"

Фото: шторм (twitter.com/CarolineJamesPh)

В Атлантичному океані сформувався тропічний шторм "Бета". Він може посилитися і стати ураганом найближчими днями.

Про це йдеться на сайті Національного центру за спостереженням за ураганами США.

Згідно з даними центру, швидкість поривів вітру в межах шторму досягає 18 м/с.

"Бета" знаходиться приблизно в 45 км на північний схід від мексиканського міста Тампіко і рухається в північно-східному напрямку зі швидкістю близько 15 км/ч.

На сайті йдеться, що шторм в годину ночі в понеділок наблизиться до західного узбережжя Мексиканської затоки.

Нагадаємо, через ураган "Саллі", який обрушився на південні штати США, без електрики залишилися понад 550 тисяч осіб.

Жителям деяких районів Нового Орлеана (штат Луїзіана) наказали покинути свої будинки через тропічний шторм, який наближається до міста. Також оголосили евакуацію в низці інших міст на південному сході Луїзіани.

Раніше губернатор штату Луїзіана США Джон Біл Едвардс оголосив режим надзвичайного стану через наближення шторму "Саллі".